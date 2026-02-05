Wie die Regierung bei Inflation und Budget trickst

Die Regierung freut sich über ein kleineres Budgetminus um ganze 3,7 Milliarden Euro. Das Budgetdefizit ist zwar noch immer sehr hoch, aber ÖVP, SPÖ und NEOS lassen sich feiern. Bei der um 1,8 Punkte geschrumpften Inflation zeigt sich ein ähnliches Muster. Ein genauer Blick zeigt jedoch, dass der „überraschende“ Erfolg weniger den Anstrengungen der Koalition zu verdanken ist ...