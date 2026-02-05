Wie die Regierung bei Inflation und Budget trickst

Die Regierung freut sich über ein kleineres Budgetminus um ganze 3,7 Milliarden Euro. Das Budgetdefizit ist zwar noch immer sehr hoch, aber ÖVP, SPÖ und NEOS lassen sich feiern. Bei der um 1,8 Punkte geschrumpften Inflation zeigt sich ein ähnliches Muster. Ein genauer Blick zeigt jedoch, dass der „überraschende“ Erfolg weniger den Anstrengungen der Koalition zu verdanken ist ...
Zu Jahresbeginn ist die Teuerung in Österreich laut Schnellschätzung der Statistik Austria deutlich gesunken. Sie liegt um 1,8 Prozentpunkte niedriger als im Dezember 2025. Die Regierung sprach daraufhin von einer „Trendwende“ und schien den Eindruck erwecken zu wollen, sie habe viel zu den nur zwei Prozent Inflation im Jänner beigetragen. Doch Fachleute sehen das ganz anders.
