Neuer Dämpfer: Preise steigen wieder stärker

Im Jänner hatte die Teuerung noch 2,0 Prozent betragen. Dass sie nun etwas höher ausfällt, liegt unter anderem daran, dass die Energiepreise die Inflation weniger stark gebremst haben als zuletzt. Zwar waren Energiepreise im Februar weiterhin niedriger als vor einem Jahr – sie sanken um 4,1 Prozent. Im Jänner hatte der Rückgang allerdings noch 4,9 Prozent betragen. Besonders bei Treibstoffen fiel die entlastende Wirkung schwächer aus.