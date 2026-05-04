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Autos zerstört

Vier Schwerverletzte bei Frontalkollision auf B164

Salzburg
04.05.2026 07:30
Beide Fahrzeuge sind schrottreif.
Beide Fahrzeuge sind schrottreif.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit vier Schwerverletzten endete ein Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Hochkönigstraße (B164) in Maria Alm in Salzburg tragisch. Zwei Beteiligte mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der gleichen Strecke ist erst im März ein Autolenker nach einem Unfall verstorben.

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Gelenkt wurde eines der Unfallfahrzeuge von einem 21-jährigen Pinzgauer, der von Maria Alm aus in Richtung Hinterthal unterwegs war. Bei ihm fuhren zwei weitere junge Menschen im Alter von 21 und 24 Jahren mit. Am Steuer des zweiten Autos saß eine 29-jährige Steirerin. 

Vor Ort waren zwei Hubschrauber, ein Notarzt und drei Rettungsautos im Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden komplett zerstört. Zwei der Verletzten wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser geflogen. Für die Aufräumarbeiten musste die Hochkönigstraße komplett gesperrt werden. 

Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei ermittelt derzeit noch und hat auch einen Sachverständigen mit der Klärung beauftragt.

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