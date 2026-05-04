Vier Schwerverletzte bei Frontalkollision auf B164

Mit vier Schwerverletzten endete ein Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Hochkönigstraße (B164) in Maria Alm in Salzburg tragisch. Zwei Beteiligte mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der gleichen Strecke ist erst im März ein Autolenker nach einem Unfall verstorben.