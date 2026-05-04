Vier Schwerverletzte bei Frontalkollision auf B164

Mit vier Schwerverletzten endete ein Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Hochkönigstraße (B164) in Maria Alm in Salzburg tragisch. Zwei Beteiligte mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der gleichen Strecke ist erst im März ein Autolenker nach einem Unfall verstorben.
Gelenkt wurde eines der Unfallfahrzeuge von einem 21-jährigen Pinzgauer, der von Maria Alm aus in Richtung Hinterthal unterwegs war. Bei ihm fuhren zwei weitere junge Menschen im Alter von 21 und 24 Jahren mit. Am Steuer des zweiten Autos saß eine 29-jährige Steirerin.
Vor Ort waren zwei Hubschrauber, ein Notarzt und drei Rettungsautos im Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden komplett zerstört. Zwei der Verletzten wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser geflogen. Für die Aufräumarbeiten musste die Hochkönigstraße komplett gesperrt werden.
Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei ermittelt derzeit noch und hat auch einen Sachverständigen mit der Klärung beauftragt.
Tödlicher Autounfall vor drei Wochen
Erst Anfang März war in der Nähe des Unfallorts ein Alkolenker mit 1,26 Promille von der Fahrbahn abgekommen, wurde über die Leitplanke katapultiert und landete vier Meter tiefer im Bachbett der Urslau. Der 23-jährige Tiroler verstarb eine Woche später im Krankenhaus.
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