Straße von Hormuz: USA setzen Bunkerbrecher ein

Von diesen Tiraden hatte der US-Präsident den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz bisher ausgenommen und ihn einen „großartigen Anführer“ und Freund genannt. Nun aber rügte er auch Deutschland, ohne den Kanzler namentlich zu nennen. Das deutsche „Oberhaupt“ – damit meinte Trump offenbar Merz – habe erklärt, sein Land habe nichts mit dem Iran-Krieg zu tun und wolle sich deshalb nicht in der Straße von Hormuz engagieren, kritisierte der US-Präsident.