WM: ÖTTV-Teams gegen Indien bzw. Nordkorea

Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Männer trifft bei den Team-Weltmeisterschaften in London im Sechzehntelfinale auf Indien, jenes der Frauen auf Nordkorea. Das ergab die am Sonntagabend vorgenommene Auslosung der K.o.-Phase. Beide ÖTTV-Truppen hatten ihre Gruppen gewonnen, sind noch ungeschlagen. Sollten die rot-weiß-roten Männer ins Achtelfinale kommen, würden sie es wohl mit Südkorea zu tun bekommen, das Frauen-Team mit Deutschland.
Die Südkoreaner hatten am Samstag mit einem 3:1-Sieg in der Gruppe der Top-Teams über China für Aufsehen gesorgt, es war die erste Niederlage für das Männer-Team aus dem „Reich der Mitte“ bei WM-Turnieren seit 26 Jahren. Am Sonntag folgte ein 2:3 gegen Schweden. Die Schweden waren im WM-Finale 2000 in Kuala Lumpur auch die davor Letzten gewesen, die China auf diesem Niveau besiegt hatten. Es ging da für die besten Teams nur um die Setzung, doch diese ist für China nun mäßig. So könnte es im Viertelfinale zum erneuten Duell mit Südkorea kommen.
Die kommenden Österreich-Gegner haben ihre Gruppen ebenfalls gewonnen, Indien siegte gegen die Slowakei 3:2 sowie gegen Tunesien und Guam jeweils 3:0. Die Nordkoreanerinnen besiegten Neuseeland, Marokko und Australien jeweils 3:0. Die Partie gegen die Nordkoreanerinnen wurde für Montag (18.00 Uhr MESZ) angesetzt, die Männer spielen am Dienstag (18.00 Uhr) gegen Indien.
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