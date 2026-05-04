WM: ÖTTV-Teams gegen Indien bzw. Nordkorea

Die Südkoreaner hatten am Samstag mit einem 3:1-Sieg in der Gruppe der Top-Teams über China für Aufsehen gesorgt, es war die erste Niederlage für das Männer-Team aus dem „Reich der Mitte“ bei WM-Turnieren seit 26 Jahren. Am Sonntag folgte ein 2:3 gegen Schweden. Die Schweden waren im WM-Finale 2000 in Kuala Lumpur auch die davor Letzten gewesen, die China auf diesem Niveau besiegt hatten. Es ging da für die besten Teams nur um die Setzung, doch diese ist für China nun mäßig. So könnte es im Viertelfinale zum erneuten Duell mit Südkorea kommen.