„So traurig“: Trump bangt um Ex-Berater Giuliani

Ein Sprecher Giulianis bestätigte die Angaben. Wie die „New York Times“ berichtet, machte Sprecher Ted Goodman jedoch keine Angaben zur Ursache oder zur Dauer des Krankenhausaufenthalts. Giuliani sei ein „Kämpfer“, der allen Herausforderungen mit „standhafter Stärke“ begegne, schrieb Goodman auf der Plattform X. Er rief dazu auf, für den 81-Jährigen zu beten.