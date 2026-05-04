Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legende Basler empört:

„Das ist für mich ein Unding beim FC Bayern!“

Deutsche Bundesliga
04.05.2026 07:44
Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer verlassen.
Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer verlassen.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass der FC Bayern München Leon Goretzka zu Saisonende ziehen lässt, sorgt für Kopfschütteln bei Legende Mario Basler.

0 Kommentare

„Das ist für mich eigentlich ein Unding beim FC Bayern. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen“, schimpft der 57-Jährige beim „Doppelpass“ auf Sport1. „Leon bringt alles mit. Unverständlich, dass Bayern diesen Spieler gehen lässt. Er hat alle Fähigkeiten, die es auf dieser Position braucht. Er ist zweikampfstark, kopfballstark, hat einen richtig guten rechten Fuß.“

Mario Basler
Mario Basler(Bild: Krone KREATIV)

2018, als Goretzka vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt war, sah Baslers Meinung noch ganz anders aus. Der Ex-Kicker war sich sicher, dass sich Goretzka beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen wird. „Leon, natürlich entschuldige ich mich bei dir“, sagt Basler im „Doppelpass“ in die Kamera. „Ich war damals nicht so überzeugt, heute bin ich total von dir überzeugt. Schade, dass du weggehst vom FC Bayern.“

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Gegen PSG in der Startelf?
Am Wochenende hat der der 31-Jährige jedenfalls viel Eigenwerbung betrieben. Beim 3:3 des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim erzielte Goretzka zwei Treffer.

Lesen Sie auch:
Trotz seiner schweren Nasenverletzung kehrte Jonas Föhrenbach noch einmal auf das Spielfeld ...
Teamkollege schockiert
Drama bei Bayern-Match: „Komplette Nase verloren“
03.05.2026
Deutsche Bundesliga
Eigentor in Minute 100 rettet Bayern gegen Letzten
02.05.2026

„Ich würde Goretzka am Mittwoch gegen Paris auf jeden Fall von Anfang an spielen lassen“, so Basler. Oder bekommt Jungspund Aleksandar Pavlovic erneut den Vorzug und darf im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich, der gesetzt ist, ran? Die Münchner müssen im Champions-League-Halbfinale gegen PSG einen 4:5-Rückstand aufholen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
04.05.2026 07:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
210.999 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
94.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
90.731 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1269 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1141 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
739 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Legende Basler empört:
„Das ist für mich ein Unding beim FC Bayern!“
Deutsche Bundesliga
Lienhart trifft bei Freiburg-Remis gegen Wolfsburg
Deutsche Bundesliga
1. Saisontor von Mwene bringt Mainz Klassenerhalt
Deutsche Bundesliga
Tabakovic schießt Gladbach gegen BVB zum Sieg
Teamkollege schockiert
Drama bei Bayern-Match: „Komplette Nase verloren“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf