„Das ist für mich ein Unding beim FC Bayern!“

Dass der FC Bayern München Leon Goretzka zu Saisonende ziehen lässt, sorgt für Kopfschütteln bei Legende Mario Basler.
„Das ist für mich eigentlich ein Unding beim FC Bayern. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen“, schimpft der 57-Jährige beim „Doppelpass“ auf Sport1. „Leon bringt alles mit. Unverständlich, dass Bayern diesen Spieler gehen lässt. Er hat alle Fähigkeiten, die es auf dieser Position braucht. Er ist zweikampfstark, kopfballstark, hat einen richtig guten rechten Fuß.“
2018, als Goretzka vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt war, sah Baslers Meinung noch ganz anders aus. Der Ex-Kicker war sich sicher, dass sich Goretzka beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen wird. „Leon, natürlich entschuldige ich mich bei dir“, sagt Basler im „Doppelpass“ in die Kamera. „Ich war damals nicht so überzeugt, heute bin ich total von dir überzeugt. Schade, dass du weggehst vom FC Bayern.“
Gegen PSG in der Startelf?
Am Wochenende hat der der 31-Jährige jedenfalls viel Eigenwerbung betrieben. Beim 3:3 des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim erzielte Goretzka zwei Treffer.
„Ich würde Goretzka am Mittwoch gegen Paris auf jeden Fall von Anfang an spielen lassen“, so Basler. Oder bekommt Jungspund Aleksandar Pavlovic erneut den Vorzug und darf im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich, der gesetzt ist, ran? Die Münchner müssen im Champions-League-Halbfinale gegen PSG einen 4:5-Rückstand aufholen.
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