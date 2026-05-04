„Das ist für mich ein Unding beim FC Bayern!“

2018, als Goretzka vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt war, sah Baslers Meinung noch ganz anders aus. Der Ex-Kicker war sich sicher, dass sich Goretzka beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen wird. „Leon, natürlich entschuldige ich mich bei dir“, sagt Basler im „Doppelpass“ in die Kamera. „Ich war damals nicht so überzeugt, heute bin ich total von dir überzeugt. Schade, dass du weggehst vom FC Bayern.“