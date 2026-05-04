„Das geht nicht, wenn du eine WM gewinnen willst!“ Obwohl der Miami-Triumph von Kimi Antonelli Mercedes-Teamchef Toto Wolff viel Freude bereitete, richtete er eine klare Botschaft an seinen Rennstall.
Kimi Antonelli ist nicht zu stoppen! Nach dem vierten Saisonrennen, dem ersten nach einer fünfwöchigen Zwangspause wegen des Iran-Kriegs und der Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, führt der 19-jährige Italiener die WM-Wertung nun 20 Punkte vor seinem Teamkollegen George Russell an.
„Unglaublich! Für mich war das heute das beste Rennen, das er bisher gefahren ist“, schwärmt Toto Wolff. „Kimi ist jetzt richtig ins Fahren gekommen. Man sieht, er macht weniger Fehler.“
Probleme beim Start
Trotz der Doppelführung in der WM herrscht Handlungsbedarf bei den „Silberpfeilen“, denn erneut hatten die Mercedes-Piloten beim Start Probleme. „Das geht auch nicht, wenn du eine WM gewinnen willst. Dann musst du bei den Starts gut wegkommen. Das geht voll aufs Team, das ist nicht der Fahrer. Beide verlieren. Das geht nicht. Das müssen wir in den Griff bekommen. Dem haben wir jetzt schon viel zu lange zugeschaut“, betont Wolff.
Großes Update in Kanada
Beim nächsten Formel-1-Rennen in Kanada gibt’s ein großes Update bei Mercedes. „Da müssen wir schauen, dass das funktioniert. Auf dem Papier ist es immer leicht zu sagen, man sei jetzt drei oder vier Zehntel schneller“, so Wolff. „Aber das muss dann auf der Rennstrecke auch wirklich so sein!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.