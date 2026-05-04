„Das geht nicht, wenn du eine WM gewinnen willst!“

Probleme beim Start

Trotz der Doppelführung in der WM herrscht Handlungsbedarf bei den „Silberpfeilen“, denn erneut hatten die Mercedes-Piloten beim Start Probleme. „Das geht auch nicht, wenn du eine WM gewinnen willst. Dann musst du bei den Starts gut wegkommen. Das geht voll aufs Team, das ist nicht der Fahrer. Beide verlieren. Das geht nicht. Das müssen wir in den Griff bekommen. Dem haben wir jetzt schon viel zu lange zugeschaut“, betont Wolff.