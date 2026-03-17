Brand bringt Pannen-Kriegsschiff an seine Grenzen

Ursprünglich war der Flugzeugträger im Mittelmeer stationiert, wurde aber am 24. Oktober auf Befehl von Kriegsminister Pete Hegseth eilig in die Karibik verlegt. Ziel war es, den Druck im Rahmen der politischen Kampagne von Präsident Trump auf den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro zu erhöhen. Von dort aus wurde das Schiff umgehend in den Nahen Osten beordert, um im US-israelischen Krieg gegen den Iran zu helfen.