Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein

Ayatollah-Botschaft wohl nicht von Khamenei selbst verfasst

Mit Khamenei soll ein Team iranischer Ärzte nach Russland gereist sein. Seine Botschaft, die vergangene Woche verlesen wurde, soll er gar nicht selbst verfasst haben. Der Oberste Führer habe „seine“ Nachricht nicht einmal vor der Ausstrahlung gesehen, wie es im Bericht heißt. Er habe den Inhalt erst vernommen, als die Botschaft verlesen wurde.