Terrorabwehr-Chef bezeichnet Iran-Krieg als „Lüge“

Richtungsstreit in Washington

Kent endete sein Schreiben mit einem persönlichen Appell an den US-Präsidenten: „Ich bitte Sie inständig, darüber nachzudenken, was wir im Iran tun und für wen wir es tun. Jetzt ist der Zeitpunkt für entschlossenes Handeln gekommen. Sie können den Kurs ändern und einen neuen Weg für unser Land einschlagen, oder Sie können zulassen, dass wir weiter in den Niedergang und das Chaos abgleiten. Sie haben es in der Hand.“