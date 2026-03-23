Pilotenmangel: So wird dagegen gesteuert

Längst hat der Flugverkehr die Dimensionen von der Zeit vor Corona erreicht, weltweit sogar übertroffen. Die Nachfrage nach Flügen ist groß, ebenso jene nach Piloten. Denn die Flugzeuge wollen schließlich geflogen werden. „Es gibt einen weltweiten Pilotenmangel“, weiß Gerhard Wimmer, Geschäftsführer der Skygate Aviation Academy Salzburg, die in zweijährigen Grundkursen Airlinepiloten ausbildet. „Die Airlines sind in den letzten Jahren mit einer riesigen Pensionswelle konfrontiert. In Mitteleuropa fehlen durch Pensionierungen und Flotten-/Streckenerweiterungen tausende Piloten.“