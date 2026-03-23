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Pilotenmangel: So wird dagegen gesteuert

Österreich
23.03.2026 12:13
Gerhard Wimmer von Skygate sucht neue Investoren.
Gerhard Wimmer von Skygate sucht neue Investoren.(Bild: Skygate)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Piloten sind Mangelware, nicht nur in Österreich. Weltweit suchen Fluglinien nach neuem Personal, zahlen teilweise horrende Gehälter. In der Pilotenausbildung fehlen hingegen die Plätze. Dem möchte die Skygate Aviation Academy Salzburg mit einem neuen Projekt entgegenwirken.

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Längst hat der Flugverkehr die Dimensionen von der Zeit vor Corona erreicht, weltweit sogar übertroffen. Die Nachfrage nach Flügen ist groß, ebenso jene nach Piloten. Denn die Flugzeuge wollen schließlich geflogen werden. „Es gibt einen weltweiten Pilotenmangel“, weiß Gerhard Wimmer, Geschäftsführer der Skygate Aviation Academy Salzburg, die in zweijährigen Grundkursen Airlinepiloten ausbildet. „Die Airlines sind in den letzten Jahren mit einer riesigen Pensionswelle konfrontiert. In Mitteleuropa fehlen durch Pensionierungen und Flotten-/Streckenerweiterungen tausende Piloten.“ 

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