Körberlgeld mit Zeitschrift und Tipps für Familien

Viermal pro Jahr flattert in rund 40.000 Haushalten in Salzburg das Familienjournal ins Postkasterl. Darin zu lesen sind Artikel und Angebote rund um das Thema Kinder und Familie, zusammengestellt von Mitarbeitern des Landes Salzburg. Die Produktion, allen voran der Anzeigenverkauf, läuft aber über eine externe Agentur. Die bekommt dafür vom Land einen fünfstelligen Eurobetrag und darf überdies die Werbeeinnahmen behalten.