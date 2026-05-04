Betrunkener E-Bike-Lenker kollidierte mit Motorrad

Zusammengestoßen sind am Sonntagabend in der Stadt Salzburg ein 23-jähriger Flachgauer mit seinem Elektrofahrrad und eine 56-jährige Motorradfahrerin. Beide wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und in das Salzburger Landeskrankenhaus gebracht.
Dabei war der 23-Jährige beim Unfall laut Alkotest mit 1,54 Promille unterwegs. Mit ihm war ein 22-jähriger Begleiter unterwegs. Auch dieser war auf einem E-Bike unterwegs – und er war noch betrunkener als der Verunfallte.
Beim 22-Jährigen ergab der Alkotest 1,72 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Beide Fahrradfahrer wurden zudem angezeigt.
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