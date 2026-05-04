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Mit 1,54 Promille

Betrunkener E-Bike-Lenker kollidierte mit Motorrad

Salzburg
04.05.2026 11:03
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zusammengestoßen sind am Sonntagabend in der Stadt Salzburg ein 23-jähriger Flachgauer mit seinem Elektrofahrrad und eine 56-jährige Motorradfahrerin. Beide wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und in das Salzburger Landeskrankenhaus gebracht. 

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Dabei war der 23-Jährige beim Unfall laut Alkotest mit 1,54 Promille unterwegs. Mit ihm war ein 22-jähriger Begleiter unterwegs. Auch dieser war auf einem E-Bike unterwegs – und er war noch betrunkener als der Verunfallte.

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Beim 22-Jährigen ergab der Alkotest 1,72 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Beide Fahrradfahrer wurden zudem angezeigt. 

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