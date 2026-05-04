Gemeinde hilft aus: Ohne Geld spielt keine Musik!

Geld fließt in die Nachwuchsarbeit

Ein Großteil der Subventionen läuft übrigens in die Nachwuchsarbeit. Das heißt konkret, dass junge Musiker bei ihrem Unterricht gefördert werden. So schaffe es der Verein, die Mitgliederanzahl stets zu halten und Abgänge zu kompensieren. Das alles funktioniere seit Beginn an sehr gut – aber grundsätzlich heißt es: Ohne Subvention, koa Musi!