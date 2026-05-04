E-Scooter ging 57 km/h: 14-Jähriger angezeigt

Der E-Scooter des Zwölfjährigen schaffte auf dem Prüfstand satte 47 km/h – statt für Elektroroller erlaubter 25 km/h. Zudem war die Motorleistung mit 800 Watt um 200 zu viel. Noch stärker war das Fahrzeug des 14-Jährigen. Es schaffte bei einer Leistung von 1000 Watt stolze 57 km/h. Zudem trug der Jugendliche keinen Helm. Beide durften nicht weiterfahren. Es wurden zudem Anzeigen erstattet.