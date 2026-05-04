E-Scooter ging 57 km/h: 14-Jähriger angezeigt

Gleich zwei junge E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Sonntag in Bad Hofgastein erwischt. Beide waren mit zu starken Fahrzeugen unterwegs, die zudem wesentlich schneller als erlaubt gingen. Dabei war der jüngere Fahrer gerade einmal zwölf Jahre alt.
Der E-Scooter des Zwölfjährigen schaffte auf dem Prüfstand satte 47 km/h – statt für Elektroroller erlaubter 25 km/h. Zudem war die Motorleistung mit 800 Watt um 200 zu viel. Noch stärker war das Fahrzeug des 14-Jährigen. Es schaffte bei einer Leistung von 1000 Watt stolze 57 km/h. Zudem trug der Jugendliche keinen Helm. Beide durften nicht weiterfahren. Es wurden zudem Anzeigen erstattet.
Ebenfalls gestoppt wurde am Sonntag ein 17-jähriger Mopedlenker. Ihm nahmen die Polizisten die Zulassung ab, da sein Fahrzeug bis zu 79 km/h schnell ist. Zudem wurde ein weiterer schwerer Mangel entdeckt. Auch der 17-Jährige wurde angezeigt.
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