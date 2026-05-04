Innenstadt wird für Touristen-Autos zur Sperrzone

Die Stadt Salzburg hat am Montag ihre Verkehrsregelung für die Sommermonate vorgestellt. Der Plan: Die Innenstadt rund um die Altstadt wird für Autos von Touristen zur Sperrzone. Ins Zentrum dürfen nur noch Autos aus der Stadt, dem Umland und mit Sondergenehmigung fahren.
„Wir haben die Touristen de facto ins Wohnzimmer reinfahren lassen“, sagte Bürgermeister Bernhard Auinger bei der Präsentation. Das solle sich in den Monaten Juli und August ändern. Die jetzige Regelung wird dann übrigens nahtlos von der Neutor-Sperre aufgrund der Baustelle bei den Festspielhäusern abgelöst.
Kontrolliert wird die neue Sperrzone durch die Polizei. Allerdings, wie Thomas Schwaiger, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei, erklärt, „im Rahmen des Streifendienstes“. An gewissen Tagen könnten auch Polizisten an den Einfahrten postiert werden, „durchgehend sicher nicht“, kündigt Schwaiger an.
Verkehrsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) verweist auf das Vorbild vieler italienischer Städte mit einer „Zona a traffico limitato“. Dort funktioniere das sehr gut, ist Schiester überzeugt. „Wir wollen ein bisschen mehr dolce vita in unsere Stadt bringen. Ein bisschen mehr Flanierqualität und weniger Stau“, meint Schiester.
Die Stadtregierung hofft, den Durchzugsverkehr im Stadtzentrum um rund 1000 Fahrzeuge täglich reduzieren zu können. Zum Vergleich: Aktuell fahren circa 12.000 Fahrzeuge täglich durch das Neutor.
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