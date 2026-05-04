Zerreißprobe für Glamour-Paar Swarovski-Mateschitz

Und es wird auch in den kommenden Tagen nicht besser – im Gegenteil: Am Donnerstag feiert Mark Mateschitz seinen 34. Geburtstag mit einer großen Party, wie die „Krone“ vernommen hat. Am Sonntag findet für Schwiegermama Anita Gerhardter der wohl wichtigste Termin des Jahres statt: der Wings for Life World Run. Parallel dazu ist der 10. Mai auch noch Muttertag.