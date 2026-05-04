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Kaum gemeinsame Zeit

Zerreißprobe für Glamour-Paar Swarovski-Mateschitz

Salzburg
04.05.2026 07:00
Swarovski ist derzeit bei Proben eingespannt, Mateschitz musste ohne sie auf Urlaub.
Swarovski ist derzeit bei Proben eingespannt, Mateschitz musste ohne sie auf Urlaub.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Während Victoria Swarovski bis zwei Uhr früh für den Song Contest probt, genießt Mark Mateschitz mit Mama Dolce Vita in Venedig. Auch in den kommenden Tagen ist gemeinsame Zeit rar. Muss Mark Mateschitz seinen Geburtstag gar ohne seine Victoria feiern?

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Victoria Swarovski hat den beruflichen Zenit erreicht. Bei der Moderation des ESC in Wien steht sie in den kommenden Tagen dem größtmöglichen TV-Publikum gegenüber. Der Eurovision Song Contest erreicht jedes Jahr rund 180 Millionen Zuschauer. Damit ab 11. Mai auch alles glattläuft, muss aber hart vorgearbeitet werden.

„Am Samstag ging’s bei mir bis zwei Uhr“, teilte Swarovski in einem Instagram-Video mit. Und auch den Sonntag musste die 32-Jährige wieder am Küniglberg in Wien verbringen. Dort wurden seitenweise Moderationstexte gelernt und auch Gesangsnummern einstudiert. Das deutet darauf hin, dass Swarovski und ihr Moderations-Partner Michael Ostrowski heuer wohl die Maßstäbe einer ESC-Moderation neu setzen wollen.

Swarovski und Moderations-Partner Michael Ostrowski proben derzeit bis in die frühen ...
Swarovski und Moderations-Partner Michael Ostrowski proben derzeit bis in die frühen Morgenstunden für den ESC.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Victoria muss sich diese Woche entscheiden
Für die Karriere opfert Swarovski derzeit aber nicht nur ihren Schönheitsschlaf, sondern auch wertvolle Zeit mit ihrer geliebten Familie. Lebenspartner Mark Mateschitz, Schwiegermama Anita Gerhardter und Mama Alexandra Swarovski sind gemeinsam über das Wochenende für ein bisschen Dolce Vita nach Venedig gejettet – ohne Victoria.

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Und es wird auch in den kommenden Tagen nicht besser – im Gegenteil: Am Donnerstag feiert Mark Mateschitz seinen 34. Geburtstag mit einer großen Party, wie die „Krone“ vernommen hat. Am Sonntag findet für Schwiegermama Anita Gerhardter der wohl wichtigste Termin des Jahres statt: der Wings for Life World Run. Parallel dazu ist der 10. Mai auch noch Muttertag.

In den vergangenen Jahren unterstützte Victoria Schwiegermama Anita immer wieder beim Wings for ...
In den vergangenen Jahren unterstützte Victoria Schwiegermama Anita immer wieder beim Wings for Life Run.(Bild: Instagram)

Und Victoria? Sie wird sich entscheiden müssen, wem sie in den kommenden Tagen Vorrang einräumt. Der Karriere, ihrem Lebenspartner, ihrer Schwiegermama oder ihrer eigenen Mama. Denn auf zu vielen Hochzeiten kann auch das Allround-Talent Swarovski nicht gleichzeitig tanzen...

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