Drei Unfälle auf Wolfgangsee Straße am Wochenende

Am Samstag geriet ein 60-jähriger Wiener im Gemeindegebiet von St. Gilgenmit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw eines 34-jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Die beiden Lenker und die jeweiligen Beifahrer wurden vom Rettungshubschrauber Christophorus 6 in das Uniklinikum Salzburg geflogen.