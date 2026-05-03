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Drei Unfälle auf Wolfgangsee Straße am Wochenende

Salzburg
03.05.2026 18:16
Die zwei PKW waren am Samstag frontal zusammengestoßen
Die zwei PKW waren am Samstag frontal zusammengestoßen(Bild: FF Abersee)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gleich dreimal hat es an diesem Wochenende auf der Wolfgangsee Straße B158 gekracht. Die involvierten Personen wurden dabei teilweise schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden.

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Am Samstag geriet ein 60-jähriger Wiener im Gemeindegebiet von St. Gilgenmit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw eines 34-jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Die beiden Lenker und die jeweiligen Beifahrer wurden vom Rettungshubschrauber Christophorus 6 in das Uniklinikum Salzburg geflogen.

In der Kreuzung Wiestal Landesstraße mit der Wolfgangsee Straße kollidierte am Sonntag aus unbekannter Ursache ein Motorradlenker (53) mit einem Auto. Der Mann wurde über die Motorhaube geschleudert und verletzt ins Uniklinikum geflogen.

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Noch ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag auf der Wolfgangsee Straße bei St. Gilgen: Ein Motorradlenker (54) wurde beim Wenden von einem Linienbus erfasst. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das UKH Salzburg gebracht.

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