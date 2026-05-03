Grödig prolongiert Lauf und schafft Revanche

Damit ist der Ex-Bundesligist bereits zwölf Spiele am Stück unbesiegt. „Da müssen wir auch dran bleiben, bis zumindest das erste Etappenziel Aufstieg fixiert ist“, wies der Coach den Weg. Die Personalplanungen laufen indes weiter: Auf der Habenseite verbucht man Zikic (Grünau) und Sandmayr (Austria Salzburg). Zugleich beenden Gsenger und Ernemann ihre Laufbahnen. „Ein bisschen was wird also noch zu tun sein“, weiß der Coach. So wurde etwa auch mit dem im Frühjahr so glänzend aufgelegten Rakic oder mit Selimbasic noch nicht verlängert.