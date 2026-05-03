Grödig prolongiert Lauf und schafft Revanche

Würden sie etwa wieder...? Nein. Anders als im Hinspiel, als Thalgau Salzburger Liga-Krösus Grödig düpiert hatte, ließ sich der Spitzenreiter nicht entzaubern. Nach frühem Torraub-Rot siegten die Untersberg-Kicker zum Kehraus der 23. Runde im Auswärts-Rückspiel klar mit 5:0.
Die Vorentscheidung fiel in der einzigen Sonntagspartie im Grunde früh. Denn als Kreuzer die Notbremse zog und Rot sah (13.), kippte die Partie endgültig auf Seiten der Gäste. Als das Spiel statisch wurde, bediente Fraunhuber Leitz, der den Goalie umkurvte und traf (24.). Nach weiterem Lochpass schlug auch Völkl zu (44.).
Hölzl auf dem Weg zur Torjägerkrone
Nach Seitenwechsel ließen die Deliu-Boys nichts mehr anbrennen. Leitz nahm ein Elfergeschenk an, Hölzl verwertete unhaltbar ins Eck (53.). Im Finish legten der Toptorjäger der Liga (der Doppelpack brachte seine Saisontreffer 21 und 22) sowie Selimbasic nach. „Für unsere Thalgau-Verhältnisse ist es recht gut gelaufen“, grinste Trainer Arsim Deliu im Anschluss. Wermutstropfen: Fraunhuber kassierte im Kopfballduell einen Ellbogen ins Gesicht, fuhr zur Abklärung ins Krankenhaus.
Damit ist der Ex-Bundesligist bereits zwölf Spiele am Stück unbesiegt. „Da müssen wir auch dran bleiben, bis zumindest das erste Etappenziel Aufstieg fixiert ist“, wies der Coach den Weg. Die Personalplanungen laufen indes weiter: Auf der Habenseite verbucht man Zikic (Grünau) und Sandmayr (Austria Salzburg). Zugleich beenden Gsenger und Ernemann ihre Laufbahnen. „Ein bisschen was wird also noch zu tun sein“, weiß der Coach. So wurde etwa auch mit dem im Frühjahr so glänzend aufgelegten Rakic oder mit Selimbasic noch nicht verlängert.
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