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Criminale startet

Salzburg wird zur Kriminalhauptstadt Europas

Salzburg
03.05.2026 20:30
Autoren lesen auch auf der Salzburger Festung
Autoren lesen auch auf der Salzburger Festung(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Europas größter jährlicher Krimi-Branchentreff, bei dem auch der renommierte Glauser-Preis verliehen wird, findet heuer in Salzburg statt. Wer den Preis in verschiedenen Kategorien entgegennehmen kann, entscheidet sich erst bei einer Gala am 9. Mai. Der Ehren-Glauser wird jedoch bereits zum Auftakt am Mittwoch an die Verlegerin Else Laudan verliehen.

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Bei der vom Ensemble Philharmonie Salzburg musikalisch umrahmten Auftakt-Gala in der Großen Universitätsaula werden Andreas Gruber, Ursula Poznanski und Anna Schneider lesen. In den Folgetagen stehen aber u.a. zwei Salzburgerinnen im Mittelpunkt von Lesungen ihrer neuen Krimis. 

Zwei Frauen im Mittelpunkt
Ellen Dunne, 1977 in Kuchl geboren und 2004 nach Dublin übersiedelt, wo sie im Europa-Hauptquartier von Google arbeitete, liest gleich dreimal (am 5. in der Bücherei Golling, am 6. auf dem Salzachschiff Amadeus und am 7. in der Stadtbücherei Zell am See) aus ihrem Irland-Krimi „Die schlafenden Hunde von Dublin“, dem fünften Fall ihrer deutsch-irischen Kommissarin Patsy Logan. Den Glauser hat sie schon: 2023 siegte sie mit „Boom Town Blues“.

Die Salzburger Autorin Katharina Eigner moderiert nicht nur gemeinsam mit Manfred Baumann die Eröffnungsgala, sondern liest auch am 7. in Werfenweng aus ihrem Salzburg-Krimi „Nichts verblasst für immer“. Im Zentrum des Buches steht die Salzburger Charity-Löwin Mara, die Gründerin einer Hilfsorganisation, die sich traumatisierter Kinder annimmt.

Kurzkrimis auf der Festung
„Mord und Mozartkugel“ heißt die von Baumann im Gmeiner Verlag herausgegebene Anthologie mit 20 Kurzkrimis, aus der Eigner sowie Kollegen und Kolleginnen wie Herbert Dutzler, Robert Preis und Claudia Rossbacher am 7. und 8. etwa auf Schloss Kuenburg in Tamsweg, auf Schloss Leopoldskron oder der Festung Hohensalzburg lesen.

Bei der Abschluss-Gala am 9. Mai in der Großen Universitätsaula sorgt die Polizeimusik Salzburg für den passenden Rahmen. Insgesamt 21 Nominierte (darunter der Grazer Historiker Robert Lackner, der mit „Seidenstraße“ bei der Debüt-Kategorie hoffen darf) zittern an diesem Abend dem Moment entgegen, an dem ihr Name aufgerufen wird – oder ein anderer. Spannung pur ist also auch am Ende der Criminale garantiert.

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