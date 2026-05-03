Salzburg wird zur Kriminalhauptstadt Europas

Zwei Frauen im Mittelpunkt

Ellen Dunne, 1977 in Kuchl geboren und 2004 nach Dublin übersiedelt, wo sie im Europa-Hauptquartier von Google arbeitete, liest gleich dreimal (am 5. in der Bücherei Golling, am 6. auf dem Salzachschiff Amadeus und am 7. in der Stadtbücherei Zell am See) aus ihrem Irland-Krimi „Die schlafenden Hunde von Dublin“, dem fünften Fall ihrer deutsch-irischen Kommissarin Patsy Logan. Den Glauser hat sie schon: 2023 siegte sie mit „Boom Town Blues“.