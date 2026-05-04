Violette 1b beendete Elsbethener Aufstiegsträume

Dabei haben die violetten Fohlen insofern keinen Druck, weil ihr Aufstieg in die 1. Landesliga als Amateur-Vertretung eines Oberhausklubs schon längst fixiert ist. Der Ehrgeiz des Teams von Trainer Alexander Vater, der zwei Ligen weiter oben mangels Lizenz nicht mehr als Coach fungieren wird, lässt aber kein Nachlassen zu. Auch deshalb wurde die 1b mit vier Mann von oben aufmunitioniert. „Es war eine ziemliche gute Kulisse, über 200 Zuschauer waren da“, schilderte Austria-Teammanager Haris Borozni.