Violette 1b beendete Elsbethener Aufstiegsträume

Die 21. Runde der 1. Klasse Nord brachte erneut ein Spitzenspiel. In dem ging es für Elsbethen im Fernduell mit Tabellenführer Lamprechtshausen um die letzte Chance, trennten doch beide schon acht Punkte. Austria Salzburg 1b, das noch um den Titel kämpft, ließ dem Vorstadtklub aber keine Chance.
Dabei haben die violetten Fohlen insofern keinen Druck, weil ihr Aufstieg in die 1. Landesliga als Amateur-Vertretung eines Oberhausklubs schon längst fixiert ist. Der Ehrgeiz des Teams von Trainer Alexander Vater, der zwei Ligen weiter oben mangels Lizenz nicht mehr als Coach fungieren wird, lässt aber kein Nachlassen zu. Auch deshalb wurde die 1b mit vier Mann von oben aufmunitioniert. „Es war eine ziemliche gute Kulisse, über 200 Zuschauer waren da“, schilderte Austria-Teammanager Haris Borozni.
Und es sollte ein schöner Sonntagnachmittag für die Hausherren in Maxglan werden. Nach einer halben Stunde gelang Luan Störmer Barone die Führung. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause, weil hinten Keeper Sekanina eine Großchance vereitelte. „Wir hätten aber auch 2:0 oder 3:0 führen können“, fand Borozni.
Danach ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Als dem Schlussmann ein Eckball durch die Finger rutschte, staubte Matthias Theiner zum 2:0 (58.) ab. Drei Minuten später gelang Tobias Pellegrini nach Flanke aus knapp elf Metern die Vorentscheidung. Im Finish misslang die Abseitsfalle der Gäste, Joker Aidan McBride überhob den Torwart im Alleingang aus 17 Metern (81.).
„Titel wäre eine schöne Sache“
Damit bleibt Austria 1b an Tabellenführer Lamprechtshausen dran, der 3:0 bei Grödig 1b siegte. Für Elsbethen – John Philips schied schon vor der Pause verletzt aus - ist mit 11 Punkten Rückstand fünf Spiele vor Schluss der Aufstiegstraum geplatzt. „Wir haben noch viel zu finalisieren vor dem Aufstieg. Ich bin überzeugt, dass es bis zum Schluss spannend bleibt. Der Titel wäre zum Abgang im Sommer natürlich eine schöne Sache“, resümierte Borozni.
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