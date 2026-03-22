Beethovens Sargschlüssel & Jelineks altes Klavier

Wodurch sich diese Saison am stärksten von vorherigen unterscheidet? Stephan Pauly: „Dass wir noch stärker darauf setzen mit neuem Publikum, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen.“ Mit der Auslastung ist Pauly zufrieden: „Die Einbrüche während Corona spüren wir jetzt gar nicht mehr, aber es hat sich etwas nachhaltig verändert durch die Pandemie. Die Top-Konzerte sind immer früh ausverkauft. Aber jenseits davon entscheiden sich die Menschen immer kurzfristiger, ins Konzert zu kommen. Das sehen wir über alle Genres und Häuser hinweg.“