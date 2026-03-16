Weltmeisterschaften der Schönen Künste eröffnet

Sogar Alte Meisterinnen lassen sich inzwischen in Maastricht immer wieder entdecken: Am prominenten Artemisia Gentileschi mit ihrem „Selbstporträt als Kleopatra“, um 1620, in der Koje von Jean-François Heim oder eine „Judith mit dem abgeschlagenen Kopf des Holofernes“ aus der Zeit um 1656 , gemalt hat sie die aus Bologna stammenden Elisabetta Sirani (1638–1665). Sie findet sich bei der Galleria Porcini aus Neapel, die außerdem monumentalen fast fünf Meter breiten Weihnachtsgrippe aus dem späten 18. Jahrhundert einen großen Auftritt liefert.