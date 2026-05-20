„Aufstieg in die Regionalliga? Wäre reizvoll!“

„Die Chance hast du nicht oft“

Aktuell hat der SV Bürmoos die besten Chancen auf diesen dritten Platz. „Ein Aufstieg in die Regionalliga wäre natürlich reizvoll. Die Chance hast du als Verein, wie wir es sind, nicht oft“, sagt Präsident Robert Eckschlager. Die Mannschaft habe bereits untermauert, dieses Abenteuer zu wagen – zu den gleichen Konditionen wie bisher. Eckschlager will keine finanziellen Abenteuer eingehen und hat sportlich, trotz der Möglichkeit, auch gewisse Restzweifel. „Wir werden vom ersten Spieltag gegen den Abstieg spielen. Sportlich kann es natürlich auch ein Desaster werden“, sagt der Jurist.