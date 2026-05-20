Frau stürzt in offenen Kanalschacht und stirbt

Bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, versuchten mehrere Passanten, die Frau aus dem Schacht zu retten. Jemand brachte eine Leiter, um hinabzusteigen – doch sie sei zu kurz gewesen, sagte der Augenzeuge. Ein weiterer Passant habe versucht, sich selbst in den Schacht hinabzulassen, damit sich die 56-Jährige an seinen Beinen festhalten könne. Doch sie sei zu tief unten gewesen.