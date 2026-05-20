„Einfach verschwunden“
Frau stürzt in offenen Kanalschacht und stirbt
Zu einem tragischen Vorfall ist es in der US-Stadt New York gekommen. Eine Frau ist aus ihrem Auto ausgestiegen und dann in einen Kanalschacht gefallen. Die 56-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde.
Die Frau hatte ihren Mercedes am Montag an einer belebten Straße in Manhattan geparkt. Als sie aus dem SUV ausstieg, stürzte sie in einen rund drei Metter tiefen offenen Gullyschacht, wie die Polizei mitteilte. „Sie machte ein paar Schritte und war einfach verschwunden. Es ging alles so schnell“, berichtete ein Augenzeuge der Zeitung „The New York Times“.
Augenzeuge hörte Schreie
Der Augenzeuge sei zu dem Kanalschacht hingelaufen, weil er jemand „ich sterbe“ schreien hörte. Der Mann sah die 56-Jährige sei in einer Wasserlache in dem Schacht sitzen, die Beine von sich gestreckt.
Bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, versuchten mehrere Passanten, die Frau aus dem Schacht zu retten. Jemand brachte eine Leiter, um hinabzusteigen – doch sie sei zu kurz gewesen, sagte der Augenzeuge. Ein weiterer Passant habe versucht, sich selbst in den Schacht hinabzulassen, damit sich die 56-Jährige an seinen Beinen festhalten könne. Doch sie sei zu tief unten gewesen.
Als die Rettungskräfte die Frau aus dem Gully geborgen hatten, war sie bewusstlos. „Ich hatte erwartet, dass es Jubel geben würde, als sie sie herauszogen“, sagte der Augenzeuge. Stattdessen sei die Stimmung bedrückt geworden. Im Krankenhaus wurde die Frau dann für tot erklärt. Woran genau sie gestorben sei, werde derzeit noch untersucht, hieß es von der Polizei.
Lastwagen verschob Kanaldeckel
Auf der Straße gab es keine Bauarbeiten, die erklärt hätten, wieso der Schacht offen war. Der Kanaldeckel wurde nach Angaben des Senders ABC wenige Meter von dem Unglücksort entfernt gefunden. Der Energieversorger Con Edison teilte mit, dass ersten Erkenntnissen zufolge ein schwerer Lastwagen über die Straße gefahren sei. Dabei habe sich der Gullydeckel gelöst und verschoben. Nur zwölf Minuten später parkte die 56-Jährige ihr Auto genau in diesem Bereich.
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