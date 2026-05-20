Israels Parlament löst sich auf und streitet

Die Regierung streitet sich aktuell auch wegen des Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir hatte Videos geteilt, in denen er die gefesselten Gaza-Aktivistinnen und -aktivisten verspottete und demütigte. Auch tätliche Angriffe gegen mindestens eine Person waren zu sehen. „Willkommen in Israel, wir sind die Herren des Hauses“, meinte der Sicherheitsminister dazu. „Jeder, der auf unser Staatsgebiet kommt, um Terror zu unterstützen und sich mit der Hamas zu identifizieren, wird geschlagen, und wir werden nicht die andere Wange hinhalten.“