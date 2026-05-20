Die ORF-Wahl verkommt immer mehr zu einer Farce

Trotzauer ließ sich beim Heurigen auch kurz blicken. Im Normalfall wäre das nicht außergewöhnlich, weil sie jedes Jahr dabei ist. Seltsam mutet aber auch der Wahlvorgang im Stiftungsrat selbst an. Die Stiftungsräte stimmen zwar „geheim“ mit Stimmzetteln ab, auf diesen sind aber ihre Namen vermerkt, sodass die Wahl alles andere als geheim ist.