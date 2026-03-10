Vorteilswelt
50.000 Jobs fallen weg

Gewinn bei VW 2025 um 44 Prozent eingebrochen

Wirtschaft
10.03.2026 07:45
Der Gewinn nach Steuern sank 2025 um 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Deutlichen Zuwächsen in ...
Der Gewinn nach Steuern sank 2025 um 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Deutlichen Zuwächsen in Europa (plus fünf Prozent) und Südamerika (plus zehn Prozent) stehen erwartete Rückgänge aufgrund herausfordernder Marktbedingungen in Nordamerika (minus zwölf Prozent) und China (minus sechs Prozent) gegenüber.(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Gewinn des deutschen Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken. Bis 2030 will VW statt der bisher bekannten 35.000 nun 50.000 Jobs streichen.

Die Umsatzerlöse in 2025 bleiben jedoch „trotz eines herausfordernden Marktumfeldes im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil“, heißt es in einer aktuellen Pressemeldung.

Das operative Ergebnis beträgt 8,9 Milliarden Euro, bedingt durch „US-Zölle, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anpassung der Porsche-Produktstrategie, Währungseffekten sowie Preis/Mix-Effekten“.

Die Restrukturierung bei dem Unternehmen zeige zwar Fortschritte, und der Netto-Cashflow sei besser ausgefallen als erwartet, aber „das aktuelle Ergebnisniveau von bereinigt 4,6 Prozent vor der Restrukturierung reicht langfristig nicht aus“, so Finanzchef Arno Antlitz.

Lesen Sie auch:
Milliardengrab E-Auto
Opel-Mutter Stellantis fuhr 2025 Rekordverlust ein
26.02.2026

Porsche verdiente operativ kaum noch
Das Debakel im China-Geschäft und milliardenhohe Belastungen durch den Strategieschwenk haben bei der Volkswagen-Tochter Porsche 2025 für einen massiven Gewinneinbruch gesorgt. Das operative Ergebnis des Sportautobauers brach von 5,3 Milliarden Euro 2024 auf 90 Millionen Euro im Vorjahr ein.

Porsche leidet unter einem Absatzeinbruch in China, gestiegenen US-Zöllen und einer Fehleinschätzung zum Tempo des Umstiegs auf Elektroautos. Da die Sportwagenfans am Verbrennungsmotor hängen, verlegt sich Porsche wieder stärker auf Modelle mit konventionellen, klimaschädlichen Antrieben. Für 2026 erwartet der Autobauer nach Aussagen auf einer Analystenkonferenz Ende Jänner einen weiteren Absatzrückgang, die Rendite soll sich aber auf mehr als fünf Prozent erholen.

Wirtschaft
10.03.2026 07:45
