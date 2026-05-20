Pedro Acosta in Lederhose? „Drückt mir die Daumen“

2023 jubelte er bereits in Lederhose am Red Bull Ring. Sehen wir MotoGP-Star Pedro Acosta im September erneut in Tracht am Stockerl? Ebenfalls Thema im Talk mit sportkrone.at-Reporter Anatol Szadeczky: Das chaotische Rennwochenende in Barcelona, die Ziele für die laufende Saison und die Fans in Spielberg ...