Hickelsberger-Füller wechselt zu PSV Eindhoven

Die Niederländerinnen setzen große Hoffnungen in die ehemalige Deutschland-Legionärin. „Sie verbindet Technik mit Ausdauer. Wenn andere müde werden, macht Julia weiter. Sie kann Verteidigerinnen das Leben wirklich schwer machen. Man ist immer auf der Suche nach Spielerinnen mit besonderen Qualitäten, und die hat sie definitiv“, erläuterte PSV-Technischer-Leiter Marco Knirsch.