Protest nach Sparkurs-Alarm bei Klimaschutz

Katastrophengebiet zittert vor nächster Öko-Zäsur

Dabei gilt die Region seit 2017 als Pionierin, viele Gemeinden kämpfen immerhin heute noch mit der harten Realität als ehemaliges Katastrophengebiet. Bürgermeister wandten sich deshalb bereits vor einem Monat in einem Brief an Minister Norbert Totschnig, die Antwort fiel freundlich, aber – wie oft in der Politik – unverbindlich aus. Zu wenig für jene, die vor Ort täglich mit den Folgen der grassierenden Klimakrise konfrontiert sind.