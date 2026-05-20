Mordalarm in NÖ: Frau (28) mit Kopfschuss getötet

Mordalarm in Kottingbrunn (NÖ)! Während in der Steiermark ein Mann seine Ehefrau erschossen haben soll, sorgt nun der nächste Fall für Entsetzen: Eine 28-Jährige wurde ersten Informationen zufolge bereits am 14. Mai von ihren Eltern tot in ihrer Wohnung entdeckt. Eine Obduktion erhärtete den schrecklichen Verdacht eines Gewaltverbrechens ...
Ein mysteriöser Kriminalfall beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich. Laut „Kurier“ wurde die 28-jährige Frau bereits am 14. Mai leblos in ihrer Wohnung in Kottingbrunn im Bezirk Baden von ihren Eltern entdeckt, weil sie über mehrere Tage nicht erreichbar gewesen war.
Todesursache zunächst nicht eindeutig
Zunächst war man von einem Sturz als Todesursache ausgegangen. Eine angeordnete Obduktion der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Montag brachte jedoch rasch Klarheit: Die junge Frau wurde mit einem Kopfschuss getötet. Da es sich nach „Krone“-Informationen um ein eher kleines Kaliber gehandelt haben dürfte, war der Einschuss zunächst nicht sichtbar.
Keine Einbruchsspuren in Wohnung
Die Ermittlungen des Landeskriminalamts wegen Mordes laufen auf Hochtouren. Am Tatort selbst wurden keine Einbruchsspuren festgestellt. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die 28-Jährige den Täter vermutlich selbst in die Wohnung gelassen hat. Deshalb richtet sich der Fokus der Polizei nun auf das engere Umfeld der Frau. Weitere Details sind derzeit noch unklar, fest steht aber: Ein Raub- oder Sexualmotiv wird derzeit nicht angenommen.
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