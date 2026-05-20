Mordalarm in NÖ: Frau (28) mit Kopfschuss getötet

Keine Einbruchsspuren in Wohnung

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts wegen Mordes laufen auf Hochtouren. Am Tatort selbst wurden keine Einbruchsspuren festgestellt. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die 28-Jährige den Täter vermutlich selbst in die Wohnung gelassen hat. Deshalb richtet sich der Fokus der Polizei nun auf das engere Umfeld der Frau. Weitere Details sind derzeit noch unklar, fest steht aber: Ein Raub- oder Sexualmotiv wird derzeit nicht angenommen.