Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anders als Söder

Bundeskanzler Stocker bleibt bei Nein zu Atomkraft

Innenpolitik
16.03.2026 20:47
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Während deutsche Spitzenpolitiker wie Markus Söder bei der Atomkraft einknicken, bleibt Österreichs Bundeskanzler seiner Position atomarer Ablehnung treu. Zudem schielt man besorgt ins benachbarte Bayern – und stellt Forderungen auf. 

0 Kommentare

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete den Ausstieg aus der Atomkraft jüngst als Fehler und will jetzt sogar auch noch mit EU-Geldern die Entwicklung von Atomreaktoren ankurbeln. Auf offene Ohren stieß sie damit offenbar sogleich bei ihrem Landsmann Markus Söder.

Mini-Kraftwerke bei den Nachbarn
Der bayerische Ministerpräsident forderte nur wenige Tage später eine Abkehr vom Atomausstieg und plant zudem den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke im Freistaat – also direkt neben der Grenze zu Österreich. Damit stellt sich der populäre CSU-Chef gegen die Linie von Kanzler Friedrich Merz (CDU), der den Ausstieg als „irreversibel“ bezeichnet hat.

Totschnig pocht auf Sicherheit
Und er versetzt damit auch Österreichs Bundesregierung in Person von Umweltminister Norbert Totschnig in Alarmbereitschaft. „Die tragischen Unglücke in Tschernobyl und Fukushima haben der ganzen Welt vor Augen geführt, wie gefährlich Atomkraft ist. Diese Gefahr darf nicht ignoriert werden und für kleine Atomkraftwerke müssen jedenfalls dieselben hohen Sicherheitsanforderungen gelten wie für große Kernkraftwerke“, erklärt der Minister der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Bayerns Ministerpräsident Söder (li.) widerspricht Bundeskanzler Merz. (Archivbild)
Gegen Linie von Merz
Söder plant Mini-Atomkraftwerke in Bayern
15.03.2026
Von der Leyen:
Abkehr von Atomkraft war „strategischer Fehler“
10.03.2026
Frage des Tages
Soll Österreich beim Nein zur Atomkraft bleiben?
16.03.2026

Stocker als „grünes Schaf“
Zudem bleibt Österreich gewissermaßen das „grüne Schaf“ in der schwarzen Parteifamilie. Denn für ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker steht fest: „Die Frage der Atomkraft ist bei uns seit der Volksabstimmung längst beantwortet. Wir setzen statt Atomenergie auf den Ausbau Erneuerbarer. Österreich nimmt in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein. Wir sehen erneuerbare Energien auch als den Weg für Europa.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
16.03.2026 20:47
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Zollamt hat im Vorjahr 55 lebende Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Warane (Symbolbild).
Darunter Warane
Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere
Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.924 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
162.151 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
124.863 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1127 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Innenpolitik
Anders als Söder
Bundeskanzler Stocker bleibt bei Nein zu Atomkraft
Historischer Schritt
Kuba will sich den USA wirtschaftlich öffnen
Spekuliert über Iran
Trump: „Wissen nicht, ob Oberster Führer tot ist“
Opposition: „Schande“
Fico reist zu Mai-Feierlichkeiten nach Moskau
Geldstrafe angedroht
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf