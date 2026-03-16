Bundeskanzler Stocker bleibt bei Nein zu Atomkraft

Stocker als „grünes Schaf“

Zudem bleibt Österreich gewissermaßen das „grüne Schaf“ in der schwarzen Parteifamilie. Denn für ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker steht fest: „Die Frage der Atomkraft ist bei uns seit der Volksabstimmung längst beantwortet. Wir setzen statt Atomenergie auf den Ausbau Erneuerbarer. Österreich nimmt in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein. Wir sehen erneuerbare Energien auch als den Weg für Europa.“