Spritpreise: Staat verdient sich kein Körberlgeld

Marterbauer: Umsatzsteuersenkung sinnlos

„Sowohl die Mineralölsteuer als auch die CO2-Steuer sind Mengensteuern“, betonte Marterbauer. Die Steuerlast werde pro Tonne berechnet und sei nicht abhängig vom Preis, der Staat verdiene hier daher nicht an den höheren Treibstoffpreisen. „Einzig die Umsatzsteuer steigt mit dem höheren Preis.“ Der Finanzminister rechnet dort mit Zusatzeinnahmen von 10 Mio. Euro pro Monat, das seien etwa 1,3 Cent pro Liter. Eine Senkung der Umsatzsteuer werde „den Spritpreis nicht nach unten bringen“, sagte Marterbauer.