Neuer Sponsor schon diese Woche am Trikot?

Austria Salzburg stellt weitere Weichen für die eigene Zukunft. Das betrifft einerseits die Professionalisierung, andererseits aber auch das Unternehmen, das auf der Brust des Trikots zu sehen sein wird. Das Budget der Kampfmannschaft hat zudem ein nettes Plus sicher.
Der Klassenerhalt in der 2. Liga ist mit 15 Punkten Vorsprung so gut wie fix. Austria Salzburg kann endgültig die Zukunft planen. „Das tun wir bereits“, unterstrich Präsident Claus Salzmann kurz nach dem 2:0-Derbysieg gegen den FC Liefering. Mit der Verlängerung von Sportdirektor Roland Kirchler, die am Sonntag im Rahmen der Mitgliederversammlung offiziell geworden war, setzten die Maxglaner einen wichtigen Schritt. Der Tiroler kann somit längerfristig sportlich etwas bei den Violetten aufbauen. Eine seiner ersten Aufgaben wird sein, die Verträge einiger wichtiger Spieler zu verlängern.
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