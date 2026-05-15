Zwei Verletzte bei nächtlichem Feuerwehr-Einsatz

Bei einem Brand einer Gartenhütte wurden in der Nacht auf Freitag zwei Personen verletzt. Als die Berusfeuerwehr in der Moosstraße eintraf, stand die Hütte bereits bis zum Dach in Brand. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.
Um circa 23 Uhr wurde die Berusfeuerwehr Salzburg am späten Donnerstagabend in die Moosstraße in Leopoldskron alarmiert. Dort fing eine Gartenhütte aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits das Dach der Hütte in Flammen.
18 Floriani im Einsatz
Wie die BF Salzburg auf „Krone“-Anfrage schilderte, versuchten die Eigentümer zunächst mit mehreren Feuerlöschern das Feuer zu löschen. 18 Floriani begannen nach Eintreffen mit den Löscharbeiten. Dabei musste Schilderungen zur Folge sogar das Dach abgehoben werden.
Zwei Personen wurden beim Brand verletzt und insgesamt vier Personen dem Roten Kreuz übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.
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