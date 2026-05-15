Hochburg der Tradition: Jeder Vierte bei Verein

Adi Ginzinger ist einer der ältesten Mitglieder in den Lungauer Brauchtumsvereinen. „So komme ich unter die Leute. Das muss einfach sein“, sagt der 88-Jährige, der schon seit 1978 stolzes Mitglied in der „Der Bundschuh“ in Mauterndorf ist. Die Gruppe ist historisch gekleidet und erinnert an die Bauernkriege. Der Hut mit den breiten Krempen steht Ginzinger gut. Auf Einladung marschiert der kleine Verein bei Festivitäten mit. Dass so viele Lungauer für Traditionen aktiv sind, findet Ginzinger großartig: „Es soll ja unbedingt weitergegeben werden!“