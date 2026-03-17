Warum Chaos-Mieter nicht leicht loszuwerden ist

Drogendealer wurde nach sechs Jahren ausgeforscht
Zwischenhändler
Seit Jahren schlagen sich Bewohner in Linz mit einem Chaos-Mieter herum. Gespräche mit dem betroffenen Mann brachten wenig. Jetzt formierte sich bereits eine Gruppe und beschwerte sich bei der Genossenschaft über den dort längst bekannten Mieter. Die „Krone“ fragte nach, was es für einen Rausschmiss noch braucht.
Rätselhafte Gerüche, ausschweifende Partys bis spät in die Nacht, Müll im Stiegenhaus und dubiose Besucher rund um die Uhr: Viele kennen solche Nachbarn, deren rücksichtsloses Verhalten ein harmonisches Zusammenleben schlichtweg unmöglich macht.
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