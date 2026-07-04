Zwei Autos bei Frontalcrash im Innviertel zerfetzt

Ein 22-jähriger Deutscher aus Frankfurt am Main fuhr am Samstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto auf der B 147 von Braunau am Inn in Richtung Mattighofen. Am Beifahrersitz saß sein 15-jähriger Bruder und auf der Rückbank die 54-jährige Mutter der beiden sowie der Familienhund.