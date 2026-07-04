Zwei Autos bei Frontalcrash im Innviertel zerfetzt

Die Unfallursache ist unklar, der Blutzoll nach der Kollision auf der Braunauer Straße bei Schalchen (OÖ) leider groß. Zwei Autos waren frontal aufeinandergekracht, vier Menschen – darunter ein 15-Jähriger – wurden erheblich verletzt. Ein Innviertler (53) musste mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen werden.
Ein 22-jähriger Deutscher aus Frankfurt am Main fuhr am Samstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto auf der B 147 von Braunau am Inn in Richtung Mattighofen. Am Beifahrersitz saß sein 15-jähriger Bruder und auf der Rückbank die 54-jährige Mutter der beiden sowie der Familienhund.
Zeitgleich lenkte ein 53-Jähriger aus Helpfau-Uttendorf sein Auto von Mattighofen in Richtung Braunau am Inn. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Gemeindegebiet von Schalchen zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.
Die drei Deutschen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau gebracht. Der 53-jährige Innviertler musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen werden.
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