Gesamtspiel als Highlight und Lieblingsmoment

Wenn über 20.000 Musiker beim Gesamtspiel beim Woodstock der Blasmusik gemeinsam ihre Instrumente erklingen lassen, dann ist eines garantiert: Gänsehaut! Die „Krone“ hat die Stimmung eingefangen.
„Das ist unsere DNA, das Gesamtspiel ist einfach das absolute Highlight. Wenn über 20.000 Gäste gemeinsam musizieren, entstehen so viele Emotionen. Wir bekommen da als Veranstalter so viel zurück. Es ist einfach unser Lieblingsmoment“, Simon Ertl, der Veranstalter vom Woodstock der Blasmusik ist Samstagnachmittag sichtlich gelöst – hatte er doch gerade wieder den großen Herzensmoment seines Festivals erlebt. Und das lässt den Blasmusik-Fanatiker auch nach so vielen Jahren nicht kalt.
„Sprachlos trifft‘s glaub ich am ehesten“
Gespielt wurden u. a. „Von Freund zu Freund“, „Ein Kompliment“, „Hallo kleine Maus“, oder „Böll Böll Kernöl“ – und dieses Stück berührte drei Zuhörer auf der Bühne besonders: Die Pagger Buam. Wie es sich anfühlt, wenn 20.000 Musiker das eigene Lied spielen? „Ein Cocktail aus Gefühlen, das kann man so nicht beschreiben. Sprachlos trifft‘s glaub ich am ehesten“, so die drei Jungs. Auch für den Dirigenten Manfred Hirtenlehner war das Gesamtspiel das Highlight.
Wie er sich darauf vorbereitet hat? „Viel Denken, viel Überlegen wie so eine große Gruppe in der Dynamik funktionieren kann und dann einfach durchziehen“, sagt er im „Krone“-Gespräch. Ein besonderer Moment, der auch heuer wieder alle Gäste noch ein Stück näher zusammenrücken ließ...
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