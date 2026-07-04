Gesamtspiel als Highlight und Lieblingsmoment

„Das ist unsere DNA, das Gesamtspiel ist einfach das absolute Highlight. Wenn über 20.000 Gäste gemeinsam musizieren, entstehen so viele Emotionen. Wir bekommen da als Veranstalter so viel zurück. Es ist einfach unser Lieblingsmoment“, Simon Ertl, der Veranstalter vom Woodstock der Blasmusik ist Samstagnachmittag sichtlich gelöst – hatte er doch gerade wieder den großen Herzensmoment seines Festivals erlebt. Und das lässt den Blasmusik-Fanatiker auch nach so vielen Jahren nicht kalt.