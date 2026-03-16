Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nationalbibliothek

Michaela Mayr wird ab April neue Generaldirektorin

Kultur
16.03.2026 17:00
Michaela Mayr war schon bisher als Leiterin der Digitalen Bibliothek maßgeblich in die Führung ...
Michaela Mayr war schon bisher als Leiterin der Digitalen Bibliothek maßgeblich in die Führung der Österreichischen Nationalbibliothek eingebunden.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bisherige Stellvertreterin wird Nachfolgerin von Johanna Rachinger als Generaldirektorin. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer der Österreischischen Nationalbibliothek. 

0 Kommentare

In der Nationalbibliothek stehen die Zeichen auf Kontinuität, wenn Michaela Mayr ab 1. April neue Generaldirektorin wird. Die bisherige Stellvertreterin von Johanna Rachinger folgt ihrer Ex-Chefin, die aus gesundheitlichen Gründen im November abberufen worden war. Für den Posten gab es 23 Bewerbungen, darunter 16 Frauen. 16 Bewerbungen kamen aus Österreich. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer.

Mayr, Jahrgang 1977, hatte zuletzt bereits die interimistische Leitung der ÖNB inne. Sie wurde vor 18 Jahren von der seit 2001 als wissenschaftliche Geschäftsführerin amtierenden Rachinger für den Aufbau des Web-Archivs ans Haus geholt und hatte seither mehrere Funktionen inne. „Ihr Mut zur Veränderung hat dieses Haus stark gemacht und ist zugleich Auftrag für die Zukunft“, sagte sie bei ihrer Präsentation über ihre Vorgängerin, und auch Kulturminister Andreas Babler (SPÖ), Sektionschefin Theresia Niedermüller und Starkel würdigten die Verdienste Rachingers, die nach schweren Sturzfolgen ihre letzte Funktionsperiode nicht wie vorgesehen beenden konnte.

Beide Verträge haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Starkels dritte Funktionsperiode beginnt nach Ablauf seines derzeitigen Vertrages mit 1. Oktober 2026. „Gemeinsam stehen wir für Stabilität, Verantwortung und Weiterentwicklung“, betonte Mayr.

Kein totes Archiv, sondern ein lebendiger Ort
Babler betonte bei der Präsentation der neuen Leitung, die Nationalbibliothek sei mit ihren zuletzt 1,3 Millionen Besucherinnen und Besuchern im neu renovierten Prunksaal, dem Lesesaal und dem Haus der Geschichte Österreich (hdgö) kein totes Archiv, sondern ein lebendiger Ort. Das künftige Leitungsteam, das von der Findungskommission einstimmig empfohlen worden war, habe ihm versichert, dass es gleichermaßen für Kontinuität wie für Offenheit stehe und die ÖNB auch als wesentlichen Ort zur Stärkung der Medienkompetenz sehe.

Lesen Sie auch:
„Refuge for Resurgence“: Der „Zufluchtsort für das Wiederaufleben“ versammelt unterschiedliche ...
Superflux
Diese Designs reizen die Grenzen der Fantasie aus
14.03.2026
Radikal und provokant
Holzingers „Pfingstfestspiel“ in Prinzendorf
12.03.2026
Messe der Superlative
Weltmeisterschaften der Schönen Künste eröffnet
16.03.2026

  Als Grundlage ihrer Direktionszeit sehe sie die von Johanna Rachinger auf den Weg gebrachte „Vision 2035“ der ÖNB, die den Titel „Wir öffnen Räume“ trägt, sagte die designierte neue Chefin. Sie wolle den Zugang zu Wissen, Kultur und Bildung noch nutzerfreundlicher gestalten. „Unser Ziel ist eine Bibliothek, die Barrieren abbaut und Menschen einlädt.“ Es gehe darum, die digitale Transformation mitzugestalten und strategische Partnerschaften weiter auszubauen.

Vor „wirtschaftlich herausfordernden Jahren“
Starkel betonte, dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten schwieriger würden: „Angesichts der Sparzwänge liegen wirtschaftlich herausfordernde Jahre vor uns.“ Ob das auch Einschränkungen des Angebots mit sich bringen werde, könne man jedoch noch nicht sagen. Sicher sei nur, dass die „Deckungsvorsorge“, also die Reserve des Hauses, die per Ende 2024 rund 12 Millionen Euro betragen habe, für unvorhergesehene Ereignisse wie die Corona-Pandemie gedacht sei und nicht zur Finanzierung des laufenden Betriebs oder von baulichen Vorhaben herangezogen werden sollte.

Beim hdgö, das derzeit strukturell in die ÖNB eingegliedert ist, sei dies auch rein rechnerisch nicht möglich, da es sich um getrennte Rechnungskreise und daher separate Mittel handeln würde. Bis zu einer allfälligen Etablierung als eigenständiges Bundesmuseum, wie es in den Regierungsvorhaben festgehalten ist, werde der Umzug aber von der ÖNB vorangetrieben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
16.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.916 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
160.754 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
121.463 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
995 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
761 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Kultur
Nationalbibliothek
Michaela Mayr wird ab April neue Generaldirektorin
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
Sandhügel als Thron für den korrupten Richter Adam
Grazer Philosophin
Plädoyer für Erhalt des österreichischen Deutsch
„Vögels Lexikon“
„dure watza“, das gibts nur im Ländle
Salzburger Festspiele
Intendant Hinterhäuser ließ Ultimatum verstreichen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf