Radikal und provokant

Holzingers „Pfingstfestspiel“ in Prinzendorf

Kultur
12.03.2026 18:00
Choreografin Florentina Holzinger vor einem Schüttbild von Hermann Nitsch, dessen Arbeit sie ...
Choreografin Florentina Holzinger vor einem Schüttbild von Hermann Nitsch, dessen Arbeit sie schon bei ihrem Projekt „Sancta“ inspiriert hat.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Mit der neunstündigen Performance „Pfingstfestspiel“ begibt sich Florentina Holzinger am 23. Mai in Wien und Prinzendorf (NÖ) auf die blutigen Spuren von Hermann Nitsch.

0 Kommentare

Es ist eine künstlerische Begegnung, die definitiv Aufsehen erregen wird: wenn die österreichische Performance-Künstlerin Florentina Holzinger auf das Werk des 2022 verstorbenen Aktionisten Hermann Nitsch trifft.

Gemeinsam mit den Wiener Festwochen wird sie am Pfingstwochenende eine neunstündige Performance zwischen Wien und Prinzendorf realisieren – als Satellitenveranstaltung für Holzingers Beitrag zur Kunst-Biennale in Venedig.

Sakrale Rituale und Symbole
„Für mich wird ein Traum wahr“, kommentierte die 40-Jährige das Projekt beim Pressegespräch. Sie hat Hermann Nitsch nie persönlich getroffen, sieht aber viele inhaltliche Anknüpfungspunkte, beschäftigen sich beide in ihrer sehr körperlichen Kunst mit sakralen Ritualen und Symbolen.

Lesen Sie auch:
Die Wienerin Florentina Holzinger schockt mit ihren Performances, wie zuletzt „Sancta“ und wird ...
Biennale 2026
Florentina Holzinger: Nackter Anflug auf Venedig!
09.01.2025
Performance-Schocker
Holzingers Frankenstein-Show geht unter die Haut
20.06.2025
Die jüngste Bühnen-Arbeit der Choreografin Florentina Holzinger „A Year Without Summer“ entstand ...
Die jüngste Bühnen-Arbeit der Choreografin Florentina Holzinger „A Year Without Summer“ entstand im Jahr 2025.(Bild: Volksbühne Berlin/©Nicole Marianna Wytyczak)

Das „Pfingstfestspiel“ am 23. Mai, das Holzinger als Etüde bezeichnet, beginnt mit einem Prolog im Wiener Eislaufverein als „Oratorium für Körper und Maschinen“. Danach geht es für die 700 Teilnehmer per Bus ins Schloss Prinzendorf, wo Nitsch über Jahrzehnte sein Orgien Mysterien Theater entwickelte. Details will Holzinger nicht verraten, doch: „Das Werk von Nitsch wird eine Rolle spielen.“

Provokative Performance
Das allein verspricht eine jedenfalls radikale wie provokative Performance, die für Nitschs Witwe Rita den Auftakt für die Öffnung des Schlosses als Theaterort bildet.

Das „Pfingstfestspiel“ ist längst ausverkauft. Wer Holzingers Arbeit sehen will, muss also nach Venedig reisen. Dort wird ihr Beitrag zur Kunst-Biennale im Österreich-Pavillon am 9. Mai eröffnet.

Kultur
12.03.2026 18:00
