Holzingers „Pfingstfestspiel“ in Prinzendorf

Das „Pfingstfestspiel“ am 23. Mai, das Holzinger als Etüde bezeichnet, beginnt mit einem Prolog im Wiener Eislaufverein als „Oratorium für Körper und Maschinen“. Danach geht es für die 700 Teilnehmer per Bus ins Schloss Prinzendorf, wo Nitsch über Jahrzehnte sein Orgien Mysterien Theater entwickelte. Details will Holzinger nicht verraten, doch: „Das Werk von Nitsch wird eine Rolle spielen.“