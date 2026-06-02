Vorsicht: Ottifanten trampeln durch die Albertina!

Das Wagnis hat sich gelohnt, stets dabei: Ottos Markenzeichen, der berühmte Ottifant, der, wie er sagt, „ein verunglücktes Selbstporträt ist“. Und so mäht einer „Das große Rasenstück“ von Albrecht Dürer, Egon Schieles „Adele Harms“ bekommt einen Ottifanten als Schoßtier, und Gustav Klimts „Bildnis einer Dame mit Cape“ wird zum „Portrait of a Lady“ mit Rüsselnase. Das ist alles nicht nur herrlich heiter, sondern beeindruckt durch verblüffende Stilsicherheit: „Ich wurde da ganz schön gefordert“, so Otto, der sich zur Anfertigung der insgesamt 12 Werke in sein US-Domizil zurückgezogen hatte, da ihn dort keiner kenne und er so „durchgehend störungsfrei arbeiten konnte, sei doch „extreme Präzision“ gefragt gewesen.