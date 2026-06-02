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Otto Waalkes in Wien

Vorsicht: Ottifanten trampeln durch die Albertina!

Kultur
02.06.2026 16:41
Otto zu Gast in Wien: In den Prunkräumen der Albertina weht nun ein witziger Wind dank seiner ...
Otto zu Gast in Wien: In den Prunkräumen der Albertina weht nun ein witziger Wind dank seiner Ottifanten.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Stefan Weinberger
Von Stefan Weinberger

Zum 250-Jahr-Jubiläum der grafischen Sammlung hat Albertina-Direktor Ralph Gleis nun Otto Waalkes, seines Zeichens beliebter Komiker, aber auch begnadeter Maler, auf die Alten Meister losgelassen. Wir waren bei der Präsentation in den altehrwürdigen Prunkräumen, durch die jetzt ein frischer Wind weht. Fazit: einfach köstlich!

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Ein frischer Wind weht derzeit durch die klassizistischen Prunkräumen der Albertina und immer wieder hört man jemanden laut auflachen. Der Grund: Otto Waalkes, die seit Jahrzehnten erfolgreiche Humorgranate aus Ostfriesland, hat wieder einmal zum Pinsel gegriffen. Die große Leidenschaft des 77-jährigen Waalkes, der an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg bei dem Wiener Rudolf Hausner Kunstpädagogik studierte.

Nun hat Albertina-Direktor Raphael Gleis zum 250-Jahr-Jubiläum der grafischen Sammlung marketingschlau Otto eingeladen, „einen neuen Blick auf die altehrwürdige Sammlung zu wagen“ – und löst dabei einmal mehr sein Antrittsversprechen ein, die Albertina für ein breiteres Publikum zu öffnen.

Spaß mit Otto bei der Präsentation seiner 12 Meisterwerke der heiteren Art
Spaß mit Otto bei der Präsentation seiner 12 Meisterwerke der heiteren Art(Bild: Eva Manhart)
Otto und Albertina-Direktor Ralph Gleis
Otto und Albertina-Direktor Ralph Gleis(Bild: Eva Manhart)
Otto griff zur Gitarre und gab ein Ständchen
Otto griff zur Gitarre und gab ein Ständchen(Bild: Eva Manhart)
Otto und Direktor Ralph Gleis vor den Werken von Waalkes (li.) und Dürer (re.)
Otto und Direktor Ralph Gleis vor den Werken von Waalkes (li.) und Dürer (re.)(Bild: Eva Manhart)

„Große Kunst und großes Haus schließen großen Humor nicht aus“, so Gleis und muss selbst schmunzeln, dass er im identen Outfit wie Otto – taubenblauer Anzug, weißes Hemd und weiße Sneaker – zum Pressegespräch erschienen ist. Otto sitzt wie immer der Schalk im Nacken: Er kichert vergnügt, strahlt aber sichtlich bewegt: „Ich hätte mir nicht zu träumen gewagt, hier jemals meine Bilder zu zeigen“. Dabei hatte er freie Bahn, was die Auswahl betrifft: „Das war wirklich sehr mutig von euch!“, schmunzelt er vergnügt.

Albrecht Dürers „Der Flügel einer Blauracke“ wird bei Otto zur Schirmkappe namens „Der ...
Albrecht Dürers „Der Flügel einer Blauracke“ wird bei Otto zur Schirmkappe namens „Der ostfriesische Götterbote“(Bild: © 2026 Otto Waalkes)
Jean-Baptiste Greuze „Savoyarde mit tanzender Puppe“ à la Otto: bei seinem Werk „Dancing tanzt“ ...
Jean-Baptiste Greuze „Savoyarde mit tanzender Puppe“ à la Otto: bei seinem Werk „Dancing tanzt“ ein Ottifant im Tutu am Tisch – und noch ein weiteres Rüsseltier ist in Sicht.(Bild: © 2026 Otto Waalkes)
Egon Schiele beschränkte sich meist auf zwei Modelle: Gattin Edith und Schwägerin Adele Harms – ...
Egon Schiele beschränkte sich meist auf zwei Modelle: Gattin Edith und Schwägerin Adele Harms – letztere darf bei Otto einen verliebten Ottifanten in Händen halten.(Bild: © 2026 Otto Waalkes)
Paul Klees „Blau mantel“ (1940) wird bei Otto zu „Polonaise Blankenese“
Paul Klees „Blau mantel“ (1940) wird bei Otto zu „Polonaise Blankenese“(Bild: © 2026 Otto Waalkes)
„Ein Ottifant nähert sich dem berühmten „Großen Rasenstück“ (1503) von Alfred Dürer – in der ...
„Ein Ottifant nähert sich dem berühmten „Großen Rasenstück“ (1503) von Alfred Dürer – in der Waalkes-Interpretation heißt es „Final Cut“.(Bild: © 2026 Otto Waalkes)

Das Wagnis hat sich gelohnt, stets dabei: Ottos Markenzeichen, der berühmte Ottifant, der, wie er sagt, „ein verunglücktes Selbstporträt ist“. Und so mäht einer „Das große Rasenstück“ von Albrecht Dürer, Egon Schieles „Adele Harms“ bekommt einen Ottifanten als Schoßtier, und Gustav Klimts „Bildnis einer Dame mit Cape“ wird zum „Portrait of a Lady“ mit Rüsselnase. Das ist alles nicht nur herrlich heiter, sondern beeindruckt durch verblüffende Stilsicherheit: „Ich wurde da ganz schön gefordert“, so Otto, der sich zur Anfertigung der insgesamt 12 Werke in sein US-Domizil zurückgezogen hatte, da ihn dort keiner kenne und er so „durchgehend störungsfrei arbeiten konnte, sei doch „extreme Präzision“ gefragt gewesen.

Die große Kunst: Seine Neuinterpretationen sind mit feinem, subtilem Humor versehen, schelmisch, aber nie derb. Vielmehr eine Huldigung: „Parodie ist für mich immer eine Form der Verehrung für die Vorbilder“, sagt er, „ich hoffe, das spürt man, aber ich habe ein gutes Gefühl, denn ein bisschen Lächeln tut gut!“

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