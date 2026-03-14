Diese Designs reizen die Grenzen der Fantasie aus

Auch das jüngste Projekt „Relics of Abundance“ aus dem Jahr 2026 lässt sich als fantasievolle Gegenwartskritik lesen. Gestaltet sind die drei Teile der Installation aus der Perspektive einer fernen Zukunft, die anhand von Überresten unserer heutigen Massenkonsumgesellschaft versucht, Rituale unserer Gegenwart zu rekonstruieren.

Rituale der Konsum-Religion

Die Grundthese dieser künftigen Ethnologen: Menschen im frühen 21. Jahrhundert huldigten einer Art Konsum-Religion und verehrten Smartphones, heilige Turnschuhe und Sessel-Totems. Eine Arbeit, die sich damit auseinandersetzt, welche Spuren wir als Menschheit aktuell hinterlassen und welche Vorfahren wir für nachfolgende Generationen einmal sein werden.