Weiter kein Plan fürs Vorarlberger Landestheater

Nach Stephanie Gräves Freistellung ist weiter offen, wie es mit der Intendanz am Vorarlberger Landestheater weitergeht. Monika Wagner, Geschäftsführerin der Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft, wollte sich bei einer Pressekonferenz am Dienstag nicht dazu äußern, der Aufsichtsrat werde entscheiden. Sie selbst werde die interimistische Intendanz jedenfalls entgegen aller Spekulationen nicht übernehmen. Wagner war von Gräve angezeigt worden, die Ermittlungen wurden aber eingestellt.