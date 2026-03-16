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Auch Untreue-Verdacht

In dieser Gemeinde fliegen vor Gericht die Fetzen

Kärnten
16.03.2026 18:00
Verhärtete Fronten: da die langjährige Mitarbeiterin, die kurz vor der Pension fristlos ...
Verhärtete Fronten: da die langjährige Mitarbeiterin, die kurz vor der Pension fristlos entlassen wurde, dort der Bürgermeister, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Nach 19 Jahren im Dienst und kurz vor der Pension wurde eine Kärntner Finanzverwalterin von ihrem Bürgermeister fristlos entlassen. Sie glaubt, dass es die Rache dafür war, dass sie jede Rechnung genau geprüft hat – denn mittlerweile hat auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Untreueverdacht gegen den Ortskaiser aufgenommen.

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Und es ist schon wieder etwas passiert in Keutschach. Nach diversen Alkoholfahrten, Zulagenskandalen, Untreuevorwürfen, Verurteilungen und Geheimpapieren geht es diesmal vor dem Klagenfurter Landesgericht um die Entlassung einer Mitarbeiterin.

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