In dieser Gemeinde fliegen vor Gericht die Fetzen

Nach 19 Jahren im Dienst und kurz vor der Pension wurde eine Kärntner Finanzverwalterin von ihrem Bürgermeister fristlos entlassen. Sie glaubt, dass es die Rache dafür war, dass sie jede Rechnung genau geprüft hat – denn mittlerweile hat auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Untreueverdacht gegen den Ortskaiser aufgenommen.