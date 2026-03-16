In dieser Gemeinde fliegen vor Gericht die Fetzen

Kuba will sich den USA wirtschaftlich öffnen
Historischer Schritt
Nach 19 Jahren im Dienst und kurz vor der Pension wurde eine Kärntner Finanzverwalterin von ihrem Bürgermeister fristlos entlassen. Sie glaubt, dass es die Rache dafür war, dass sie jede Rechnung genau geprüft hat – denn mittlerweile hat auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Untreueverdacht gegen den Ortskaiser aufgenommen.
Und es ist schon wieder etwas passiert in Keutschach. Nach diversen Alkoholfahrten, Zulagenskandalen, Untreuevorwürfen, Verurteilungen und Geheimpapieren geht es diesmal vor dem Klagenfurter Landesgericht um die Entlassung einer Mitarbeiterin.
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