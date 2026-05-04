Ekel-Grooming: Onkel gab sich als Zwölfjährige aus

„Nein, sie wird es nicht vergessen“

Im Prozess sagt der Mandant von Anwalt Leonhard Kregcjk: „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich hoffe, sie kann es irgendwann vergessen“, ist der Mann zum schweren sexuellen Missbrauch seiner kleinen Nichte geständig. „Nein, sie wird es nicht vergessen, Kinder vergessen so etwas nicht“, kontert die Opfervertreterin empört. – Neben zwei Jahren Haft wurde der bedingte Teil der Strafe aus 2023 in der Höhe von 16 Monaten widerrufen.