Nächste Liga-Pleite! Chelsea-Krise hält weiter an

Sechs Spiele in Folge haben die „Blues“ in der Liga nicht gepunktet, das erste Tor in dieser Phase war ein schwacher Trost. Das bisher letzte Erfolgserlebnis mit einem 4:1-Sieg bei Aston Villa hatte es am 4. März gegeben. Chelsea rutschte seither vom fünften auf den neunten Platz ab, einen Punkt vom Zwölften entfernt.