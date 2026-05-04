Nächste Liga-Pleite! Chelsea-Krise hält weiter an

Die Krise von Chelsea in der englischen Fußball-Premier-League ist am Montagnachmittag mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Nottingham Forest prolongiert worden.
Sechs Spiele in Folge haben die „Blues“ in der Liga nicht gepunktet, das erste Tor in dieser Phase war ein schwacher Trost. Das bisher letzte Erfolgserlebnis mit einem 4:1-Sieg bei Aston Villa hatte es am 4. März gegeben. Chelsea rutschte seither vom fünften auf den neunten Platz ab, einen Punkt vom Zwölften entfernt.
Traumtor reicht nicht
Dem steht gegenüber, dass es am 16. Mai gegen Manchester City um den FA-Cup-Titel geht. Selbstvertrauen tankte Chelsea gegen Forest kaum, das Ehrentor des Klub-Weltmeisters durch Joao Pedro (93.) per Fallrückzieher war freilich sehenswert.
Taiwo Awoniyi (2.,52.) und Igor Jesus per Elfer (15.) trafen für die Gäste. Der zweifache Meistercup-Sieger (1979, 1980) kam gerade recht in Form. Sechs Zähler beträgt drei Runden vor Schluss, der Vorsprung auf den letzten Abstiegsrang. Am Donnerstag verteidigt Forest im Europa-League-Semifinale bei Aston Villa einen 1:0-Vorsprung.
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