Musikalische Verdichtung zum 100. Geburtstag

Auf der Heunburg haben sie Bachmann-Gedichte und ihre Erzählung „Undine geht“ voller Poesie und Schönheit traumschwer umfangen – für eine bejubelte Uraufführung an der Nahtstelle von Theater, Musik und bildender Kunst, in der Dirk Schillings assoziativ-emotionale Musik im Spannungsfeld von Freiheit, Krieg, Ohnmacht, Anklage, Lüge, Wahrheit, Tod und Sehnsucht voller Rhythmik und Dynamik pulsierte. Worte zum Klingen und Musik zum Erzählen bringen Kubelka und Schilling nun erneut, wenn sie für „Bachmann reloaded“ 15 Gedichte in Lieder transkribieren und damit „zum eigenen musikalischen Ort machen.“